«Золото» и «серебро» завоевали юные нижегородки на первенстве мира по шахматам

«Золото» и «серебро» завоевали две юные нижегородки на первенстве мира по шахматам в Минске, сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, первенство мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 12 лет проходило 22-24 июня в Минске. Нижегородки Варвара Кузьмина и Вероника Шубенкова завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

В соревнованиях приняли участие более 700 юных шахматистов из 27 стран, всего было разыграно 12 комплектов медалей.

По итогам первенства в медальном зачете победила российская сборная, у россиян 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.