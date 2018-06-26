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«Золото» и «серебро» завоевали юные нижегородки на первенстве мира по шахматам
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«Золото» и «серебро» завоевали юные нижегородки на первенстве мира по шахматам 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
«Золото» и «серебро» завоевали две юные нижегородки на первенстве мира по шахматам в Минске, сообщает министерство спорта Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, первенство мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 12 лет проходило 22-24 июня в Минске. Нижегородки Варвара Кузьмина и Вероника Шубенкова завоевали золотую и серебряную медали соответственно.
В соревнованиях приняли участие более 700 юных шахматистов из 27 стран, всего было разыграно 12 комплектов медалей.
По итогам первенства в медальном зачете победила российская сборная, у россиян 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.
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