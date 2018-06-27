Финал блиц-турнира по шахматам завершился в клубе «Октябрьский»

В шахматном клубе «Октябрьский» 25 июня прошел финал блиц-турнира, который посвящен 115-летию писателя Джоржа Оруэла.

— В этот раз между собой посоревновались всего четыре участника. Первое место занял Олег Кривошеев — кандидат в мастера спорта по шахматам, — рассказал Сергей Каракулов, директор клуба.

После завершения игр сотрудники клуба организовали сладкий стол для всех участников. Кроме того, на него пригласили ветеранов войны и людей с ограниченными возможностями здоровья. В этот день перед собравшимися выступили поэты-песенники. На концерте прочитали стихотворения и исполнили музыкальные композиции.