Маргарита Зверева из ЮЗАО завоевала бронзу на Первенстве мира по шахматам

В Минске подвели итоги первенства мира по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов — шахматистов не старше 12 лет. Воспитанники школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» показали на турнире достойные результаты. В нынешнем мировом первенстве участвовали 1500 шахматистов из 24 стран.