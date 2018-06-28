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Маргарита Зверева из ЮЗАО завоевала бронзу на Первенстве мира по шахматам
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Маргарита Зверева из ЮЗАО завоевала бронзу на Первенстве мира по шахматам 

Управа района Ясенево 4 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В Минске подвели итоги первенства мира по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов — шахматистов не старше 12 лет. Воспитанники школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» показали на турнире достойные результаты. В нынешнем мировом первенстве участвовали 1500 шахматистов из 24 стран.
Как сообщается на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы», в группе девочек не старше 12 лет бронзовую медаль в молниеносных шахматах завоевала чемпионка России этого года Маргарита Зверева. В девяти турах, разыгранных по швейцарской системе, Маргарита набрала 7 очков. Опередили московскую школьницу только шахматистки из Узбекистана и Украины. В группе мальчиков не старше 8 лет в шаге от пьедестала остановился бронзовый призёр первенства России Лев Зверев. А в группе мальчиков не старше 10 лет восьмым в быстрых шахматах (рапид) финишировал чемпион мира среди школьников этого года Савва Ветохин. Победу в этой возрастной категории одержал Тихон Черняев (Украина), у которого 8 очков.
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