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Победы Александры Горячкиной. Гроссмейстеры пишут книгу
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Победы Александры Горячкиной. Гроссмейстеры пишут книгу 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде осенью пройдет презентация книги, посвященной талантливой ямальской шахматистке Александре Горячкиной.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказал директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов.
«На презентацию прибудет и сама Александра. К этому времени как раз завершится Всемирная шахматная олимпиада в Батуми. Мы обязательно проведем пресс-конференцию, где будет и автограф-сессия», — сказал он.
Книгу пишут международные гроссмейстеры Роман Овечкин из Тюмени и Дмитрий Кряквин из Ставрополя. В ней рассказывается о жизненном и спортивном пути выдающейся салехардской шахматистки, а также подробно будет изложена шахматная биография. Издание содержит довольно много красочных фотографий и около 60 комментариев к её партиям.
По словам Александра Потапова, в мире очень много выходит библиографических книг о шахматистах и только в России таких изданий мало. Так, написаны две книги о знаменитой шахматистке Александре Костенюк и теперь ещё одно издание посвятили ямальской спортсменке.
«У Александры Горячкиной остались две непокоренные вершины: личный чемпионат мира и Всемирная шахматная олимпиады. Сейчас в Ярославе стартовала Высшая лига чемпионата России по шахматам среди мужчин. Александра решила попробовать свои силы и сыграть с сильным полом. Пока одну партию выиграла и две сыграла вничью», — отметил Александр Потапов.
Александра Горячкина — воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, неоднократная чемпионка мира, Европы и России среди девушек и юношей. В тринадцать лет она стала самым юным женским гроссмейстером в мире. В 2014 году шахматистка завоевала звание чемпионки мира среди юниорок до 20 лет. В 2015 году она выиграла Кубок России среди женщин. В прошлом году Александра в составе сборной России завоевала золото на чемпионате мира и заняла второе место на чемпионате Европы по шахматам в Риге.
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