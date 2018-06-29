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Юный шахматист из Хорошевки выступил в Геленджике
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Юный шахматист из Хорошевки выступил в Геленджике 

Управа района Хорошевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В дни летних каникул в шахматном центре «NVS» Геленджика состоялся 4-й этап Детского Кубка. В соревнованиях приняли участие шахматисты со всей России в возрасте до 18 лет.
Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом российского рейтинга. Контроль времени 15 минут+ 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Ученик школы № 1409 Егор Корельский вошел в тройку сильнейших и стал вторым.
— На пути к серебру он обыграл чемпиона турнира с самым высоким рейтингом 1600FIDE, который набрал 8 очков, став золотым призёром и единственное поражение получил как раз от Егора, — рассказала администратор школы Татьяна Сомова.
Из 9 матчей у Егора 7 побед и одна ничья.
(ап)
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