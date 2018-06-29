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Уроки шахмат станут обязательными еще в 75 столичных школах
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Уроки шахмат станут обязательными еще в 75 столичных школах 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Больше 1,2 тысячи школьных педагогов столицы прошли переподготовку, чтобы обучать игре в шахматы школьников.
В рамках проекта «Шахматы в школе» обязательные уроки шахмат будут введены еще в 75 школах Москвы.
— Сейчас проект «Шахматы в школе» реализуется в 326 московских школах, — рассказал первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким. — В новом учебном году еще в 75 школах Москвы стартуют занятия по шахматам в рамках третьего часа физкультуры.
По его словам, занятия будут проходить в начальных классах. Никита Ким добавил, что больше 1,2 тысячи школьных педагогов столицы прошли переподготовку, чтобы обучать игре в шахматы школьников.
— Шахматы должны преподавать не профессиональные шахматисты, а те, кто разбирается в детях. Теперь родители довольны, дети счастливы, — отметил он.
Никита Ким выразил благодарность департаменту образования столицы за проект «Шахматы в школе», который успешно действует и реализуется в городе с 2015 года, передает агентство «Москва».
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