Уроки шахмат введут еще в 75 московских школах с 1 сентября

Учащиеся начальных классов еще в 75 московских школах с начала учебного года будут учиться игре в шахматы, сообщил РИАМО в пятницу глава фонда «Шахматы в школе», первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким

«Да, действительно они (75 школ — ред.) уже присоединились к программе («Шахматы в школе» — ред.). Нет никаких специальных преподавателей, каждая школа сама решает, кого из учителей отправить на обучение по шахматам. Система подготовки универсальная, не нужно быть специальным шахматистом, иметь специальное образование: ты проходишь курсы, а потом вместе с детьми учишься играть в шахматы и учишь их играть», — сказал Ким.

Он отметил, что с 2015 года порядка 1 тысячи школьных учителей Москвы прошли обучение по шахматам, а сейчас около 300 преподавателей проходят подготовку для преподавания шахмат в школе.

«В 2015 году 50 школ добровольно вызвались попробовать этот проект. По итогу года департамент образования получил положительные ответы от школ, и тогда к проекту присоединились еще 252 школы, а потом еще 20. Больше 300 школ в 2017-2018 году уже преподавали шахматы», — добавил Ким.