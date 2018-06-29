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Московских детей лишат спорта ради шахмат
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Московских детей лишат спорта ради шахмат 

News.ru 4 часа назад
Фото: News.ru
Новый учебный год начнётся для некоторых юных москвичей с обучения игре в шахматы. Занятия вводятся ещё в 75 школах столицы, сейчас проект успешно реализуют в 326 учебных заведениях.
Уроки будут проходить в начальных классах школ в рамках третьего часа физкультуры.
«Мы с самого начала приняли решение, что шахматы должны преподавать не профессиональные шахматисты, а те, кто разбирается в детях. Теперь родители довольны, дети счастливы», — рассказал АГН «Москва» вице-президент Шахматной федерации столицы Никита Ким.
Он напомнил, что с 2015 года уже свыше 1,2 тысяч преподавателей завершили курсы переподготовки, чтобы начать преподавать шахматы.
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