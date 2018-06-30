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Карякин опустился на 10-е место в рейтинге FIDE
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Карякин опустился на 10-е место в рейтинге FIDE 

ТАСС 3 часа назад
Фото: AP Photo/Richard Drew
Россиянин Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте FIDE.
В активе Карякина 2773 очка. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2842). Второе место занимает претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2822), третье — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2801), четвертое — китаец Дин Лижэнь (2797), пятое — россиянин Владимир Крамник (2792).
В ноябре Карлсен сыграет в Лондоне с Каруаной в матче за шахматную корону.
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