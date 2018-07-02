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Карякин предсказал ход игры Россия — Испания
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Карякин предсказал ход игры Россия — Испания 

Газета.Ru 3 часа назад
Российский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями от победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
"Это самые крутые эмоции, которые я получал на футболе. Немного поражаюсь, что, когда я присутствую на стадионе, "Спартак" никогда не проигрывает, а сегодня я первый раз пришел на сборную России и она выиграла у Испании. Ребята — красавцы. Да, было тяжело. Да, играли «вторым номером».
Но перед игрой я сказал журналистам, что противостояние с Испанией будет похоже на наш чемпионский матч с Магнусом Карлсеном. У меня не получилось выиграть у норвежца «по пенальти», а наша сборная сделает это. Так и получилось. Поэтому я полностью предсказал ход игры этой пары", — цитирует Карякина газета «Известия».
Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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