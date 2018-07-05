ФИДЕ зарегистрировала Дворковича в качестве кандидата в президенты организации

Крайний срок подачи документов истек 3 июля.

На пост президента ФИДЕ Дворковича номинировали национальные шахматные федераций 13 стран: России, Ганы, Судана, Того, Туниса, Никарагуа, Ирака, Монголии, Катара, Азербайджана, Белоруссии, Франции и Молдавии.

Нынешний вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос выдвинут 64 национальными федерациями, исполнительный директор ФИДЕ Найджел Шорт — шестью.