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ФИДЕ зарегистрировала Дворковича в качестве кандидата в президенты организации
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ФИДЕ зарегистрировала Дворковича в качестве кандидата в президенты организации 

Rambler News Service 16 часов назад
Фото: ТАСС
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) зарегистрировала бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в качестве кандидата на пост президента организации, сообщает пресс-служба ФИДЕ.
«ФИДЕ получила три президентских заявки: от Аркадия Дворковича, Георгиоса Макропулоса и Найджела Шорта», — говорится в сообщении.
Крайний срок подачи документов истек 3 июля.
На пост президента ФИДЕ Дворковича номинировали национальные шахматные федераций 13 стран: России, Ганы, Судана, Того, Туниса, Никарагуа, Ирака, Монголии, Катара, Азербайджана, Белоруссии, Франции и Молдавии.
Нынешний вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос выдвинут 64 национальными федерациями, исполнительный директор ФИДЕ Найджел Шорт — шестью.
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