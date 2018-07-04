Юные и быстрые. Нижегородские шахматистки покоряют Минск

Столица Белоруссии, где второй год подряд проходит первенство мира по быстрым шахматам и блицу, становится счастливым городом для нижегородских шахматисток. Два года назад воспитанница борской шахматной школы Вероника Шубенкова стала автором золотого дубля, выиграв первенство в обеих дисциплинах. В 2018 году Вероника, которая перешла в более старшую возрастную категорию — до 12 лет, сумела побороться за пьедестал и стала серебряным призёром первенства мира по быстрым шахматам (они предполагают контроль времени 10 минут и добавление 15 секунд после каждого хода).

А триумфатором мирового первенства стала совсем юная Варвара Кузьмина. Выступавшая в турнире по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет воспитанница кстовской ДЮСШ № 2 выиграла «золото»!

Триумф Варвары Кузьминой стал сюрпризом даже для её тренера Александра Кривоногова. На первенстве мира-2018 Александр Юрьевич ставил перед своей ученицей задачу быть в десятке. Но уже с первых туров стало понятно: маленькая шахматистка готова бороться за победу.

«Для Варвары это был первый международный турнир, — рассказывает Александр Кривоногов. — Я страшно переживал за неё, но в глубине душе надеялся, что она сможет показать самый высокий результат. Варя совсем не нервничала и чувствовала себя очень уверенно. Для неё шахматы — это не стресс, она умеет получать удовольствие от игры!»

Но победа вовсе не далась восьмилетней кстовчанке играючи. Варя Кузьмина очень уверенно прошла по турниру, выиграв восемь партий подряд, и досрочно став чемпионкой, но Александр Кривоного замечает, что уровень конкуренции на первенстве мира по быстрым шахматам был высок.

«Варя опередила девочку из Польши, которая набрала на 0,5 очка меньше и стала второй, а через день польская шахматистка очень уверенно выиграла турнир по блицу. Были в первенстве и другие сильные спортсменки — например, с Украины. Так что Варя действительно столкнулась с серьёзными противниками!»

А теперь маленькую чемпионку ждут новые соперники. И они будут ещё более злыми, чем её конкуренты на мировом первенстве мира. Дело в том, что в ДЮСШ №2 традиционно много молодых талантливых шахматистов. И победа Вари Кузьминой здорово подхлестнула остальных.

«Варя сейчас задаёт тон в нашей школе, — рассказывает Александр Кривоногов. — Другие ученики, конечно, порадовались её успеху, но я вижу, что они и немного завидуют. И это хорошо! Сейчас все они будут тянуться за Варварой».

Успешно выступила на первенстве мира-2018 и Вероника Шубенкова. На этот раз спортсменка, представляющая борский спортивно-оздоровительный комплекс «Выбор», остановилась в шаге от высшей ступени пьедестала, заняв в турнире по быстрым шахматам второе место. Но, как отмечает тренер Вероники Гузель Якушенкова, этот очень высокий результат.

«Вероника перешла в новую возрастную категорию, и сейчас ей приходится соперничать с девочками, которые старше её, а в детских шахматах даже один год разницы играет серьёзную роль. Ещё в прошлом году я готовила Веронику к тому, что поначалу ей будет сложно и не стоит расстраиваться из-за неудач. Конечно, Вероника всегда сильно переживает из-за поражений, и в Минске тоже не обошлось без слёз. Но у неё получилось собраться и выступить достойно. Набрав 7 очков в 9 партиях, Вероника завоевала серебряную медаль!»

По словам Гузель Равильевны, они вместе с ученицей специально не готовились к первенству мира в Минске. Вероника делает основную ставку на турниры по классическим шахматам. Поэтому главными для 11-летней борчанки в 2018 году станут первенство Европы по классике, которое пройдёт в начале августа в Риге, а также первенство мира в Испании, старт которого намечен на ноябрь.

Перед воспитанницей Гузель Якушенкова ставит задачу-минимум — попасть в первую десятку. Но знаете, что у наших тренеров означает «быть в десятке»?