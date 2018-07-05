Оппозиционный блок. Справка 

Была образована в 2014 году путем объединения шести политический партий для участия во внеочередных парламентских выборах.
Главным политтехнологом блока был американец Пол Манафорт, многолетний консультант Виктора Януковича, Рината Ахметова и Партии Регионов.
Именно Манафорту принадлежит идея названия партии.
С момента создания партии ее лидером является Юрий Бойко. Премьер-министром оппозиционного правительства, созданного партией, избран Борис Колесников.
Партией руководят две основные группы, которые соперничают между собой — группа Левочкина-Бойко и группа Ахметова-Колесникова. Влияют на политику партии также Вадим Новинский и Александр Вилкул.
Партия выступает: за прекращение войны в Донбассе, прекращение его блокады, полную реализацию минских соглашений. Перенос столицы в Канев. Создание двухпалатного парламента, где будет палата, состоящая из представителей регионов. Отказ от прямых выборов президента. Восстановление добрососедских отношений с Россией.
Количество членов партии неизвестно.
Информацию о партии можно получить на ее сайте