Оппозиционный блок. Справка

Была образована в 2014 году путем объединения шести политический партий для участия во внеочередных парламентских выборах.

Именно Манафорту принадлежит идея названия партии.

Александр Вилкул. Партией руководят две основные группы, которые соперничают между собой — группа Левочкина-Бойко и группа Ахметова-Колесникова. Влияют на политику партии также Вадим Новинский

Партия выступает: за прекращение войны в Донбассе, прекращение его блокады, полную реализацию минских соглашений. Перенос столицы в Канев. Создание двухпалатного парламента, где будет палата, состоящая из представителей регионов. Отказ от прямых выборов президента. Восстановление добрососедских отношений с Россией.

Количество членов партии неизвестно.

Информацию о партии можно получить на ее сайте