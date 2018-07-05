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На Подольской улице научат играть в шахматы
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На Подольской улице научат играть в шахматы 

Управа района Марьино 11 часов назад
На Подольской улице научат играть в шахматы — игры проходят в детском клубе «Подросток» каждый вторник. Информацию об этом предоставила руководитель клуба Людмила Стегалина.
— Встречи, посвященные настольным играм, в рамках проекта «Приходи играть в наш клуб» проводятся в «Подростке» регулярно. Дети с удовольствием участвуют в подобных состязаниях, — подчеркнула Стегалина.
Всех желающих ждут с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный. Ограничений по возрасту нет.
(ап)
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