Воспитанник шахматной студии «Маэстро» на Сумском» отправится в лагерь «Восточный» 

Десятилетний воспитанник шахматной студии «Маэстро» на Сумском» примет участие в первой смене лагеря «Восточный», которая стартует 14 июля.
Основным организатором поездки выступает школа «Чертаново». Шахматный сбор проводит ее руководитель Павел Стельмухов. В первую смену вместе ребятами также поедут опытные преподаватели как чертановской школы, так и других шахматных клубов — Ольга Григорьева, Алексей Устинов, Владимир Пасечников, Алексей Семыкин.
На данный момент в первую смену осталось набрать только одного спортсмена. Среди прошедших регистрацию — воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» Дмитрий Ястребов. Несмотря на свой юный возраст, шахматист уже добился немалых результатов. Например, 19 мая Дмитрий Ястребов стал победителем городского турнира «Ход конем».
— Дима был рейтинг-фаворитом турнира и подтвердил свой статус, — поделился тренер мальчика, руководитель студии «Маэстро» на Сумском» Александр Демин.
Во время отдыха в летнем лагере дети будут не только развлекаться. Основной уклон преподаватели сделают на оттачивание навыков игры в шахматы и шашки. Подробности о лагере можно узнать здесь.
Фото: Детский клуб «На высоте» в Чертаново
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/05/42460/