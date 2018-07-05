Воспитанник шахматной студии «Маэстро» на Сумском» отправится в лагерь «Восточный»

Десятилетний воспитанник шахматной студии «Маэстро» на Сумском» примет участие в первой смене лагеря «Восточный», которая стартует 14 июля.

На данный момент в первую смену осталось набрать только одного спортсмена. Среди прошедших регистрацию — воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» Дмитрий Ястребов. Несмотря на свой юный возраст, шахматист уже добился немалых результатов. Например, 19 мая Дмитрий Ястребов стал победителем городского турнира «Ход конем».

— Дима был рейтинг-фаворитом турнира и подтвердил свой статус, — поделился тренер мальчика, руководитель студии «Маэстро» на Сумском» Александр Демин

Во время отдыха в летнем лагере дети будут не только развлекаться. Основной уклон преподаватели сделают на оттачивание навыков игры в шахматы и шашки. Подробности о лагере можно узнать здесь.

Фото: Детский клуб «На высоте» в Чертаново

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/05/42460/