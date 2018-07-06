Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером 

В четверг, 5 июля, в Ярославле завершились соревнования Высшей лиги чемпионата страны по шахматам среди мужчин и женщин. Впервые два турнира не обошлись без ямальских спортсменов. Елена Семёнова, призер уралького чемпионата, выступала среди женщин, а Александра Горячкина, прошлогодняя чемпионка страны, сражалась среди мужчин.
— В девяти турах Елена Семёнова набрала четыре с половиной очка. Для первого раза это очень хороший результат, — считает Александр Потапов, директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова. — А Александра Горячкина в очередной раз прыгнула выше головы и даже в последнем туре претендовала на выход в суперфинал чемпионата России среди мужчин. Все матчи провела так, что ни один из выдающихся шахматистов не смог ее обыграть: семь ничейных туров и две победных.
По итогам мужского турнира девушка заняла десятое место, недобрав полочка до пятой позиции, так как спортсмены, занявшие в Высшей лиге с первого по пятые места включительно, получают право участия в суперфиналах чемпионата России. В женском суперфинале, который, как и мужской состоится в августе в Сатке (Челябинская область), Горячкина выступит на правах прошлогодней чемпионки.
На прошедшем турнире девушка выступила на уровне элитного мужского гроссмейстера. На соревнованиях она набрала больше 2700 очков.
По рейтингу на 1 июля, Александра Горячкина впервые в своей карьере вошла в мировую десятку лучших женских шахматисток, но после удачного выступления в Высшей лиге, она поднялась на шестую строчку. По России сейчас салехардская спортсменка на третьем месте.
— Это очень значительный рывок. За турнир прибавила 26 пунктов рейтинга, который сейчас составляет 2531. Это очень высокий показатель, даже по мужским меркам, — отмечает Александр Юрьевич. В воскресенье, 8 июля, в Бухаресте начнется очередной президентский совет ФИДЕ, где будут рассмотрены документы Александры на присвоение ей очередного звания. По его итогам она, наконец, должна получить мужского международного гроссмейстера по шахматам.
— За всю историю шахмат всего 31 женщине было присвоено звание международного мужского гроссмейстера, — говорит Александр Потапов. — Естественно, на сегодняшний момент Александра, которой нет еще и двадцати лет, станет самым юным международным мужским гроссмейстером.