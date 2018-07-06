Александра Горячкина станет самым юным международным мужским гроссмейстером

В четверг, 5 июля, в Ярославле завершились соревнования Высшей лиги чемпионата страны по шахматам среди мужчин и женщин. Впервые два турнира не обошлись без ямальских спортсменов. Елена Семёнова , призер уралького чемпионата, выступала среди женщин, а Александра Горячкина , прошлогодняя чемпионка страны, сражалась среди мужчин.

— В девяти турах Елена Семёнова набрала четыре с половиной очка. Для первого раза это очень хороший результат, — считает Александр Потапов , директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова . — А Александра Горячкина в очередной раз прыгнула выше головы и даже в последнем туре претендовала на выход в суперфинал чемпионата России среди мужчин. Все матчи провела так, что ни один из выдающихся шахматистов не смог ее обыграть: семь ничейных туров и две победных.

По итогам мужского турнира девушка заняла десятое место, недобрав полочка до пятой позиции, так как спортсмены, занявшие в Высшей лиге с первого по пятые места включительно, получают право участия в суперфиналах чемпионата России. В женском суперфинале, который, как и мужской состоится в августе в Сатке (Челябинская область), Горячкина выступит на правах прошлогодней чемпионки.

На прошедшем турнире девушка выступила на уровне элитного мужского гроссмейстера. На соревнованиях она набрала больше 2700 очков.

По рейтингу на 1 июля, Александра Горячкина впервые в своей карьере вошла в мировую десятку лучших женских шахматисток, но после удачного выступления в Высшей лиге, она поднялась на шестую строчку. По России сейчас салехардская спортсменка на третьем месте.

— Это очень значительный рывок. За турнир прибавила 26 пунктов рейтинга, который сейчас составляет 2531. Это очень высокий показатель, даже по мужским меркам, — отмечает Александр Юрьевич. В воскресенье, 8 июля, в Бухаресте начнется очередной президентский совет ФИДЕ , где будут рассмотрены документы Александры на присвоение ей очередного звания. По его итогам она, наконец, должна получить мужского международного гроссмейстера по шахматам.

— За всю историю шахмат всего 31 женщине было присвоено звание международного мужского гроссмейстера, — говорит Александр Потапов. — Естественно, на сегодняшний момент Александра, которой нет еще и двадцати лет, станет самым юным международным мужским гроссмейстером.