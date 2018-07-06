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Любители шахмат собрались на улице Сальвадора Альенде
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Любители шахмат собрались на улице Сальвадора Альенде 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Филиал «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» в рамках проекта «Московское долголетие» провел шахматный турнир «Белая ладья». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
«Ввиду благоприятных погодных условий встречу любителей шахмат решили провести во дворе дома 1 по улице Сальвадоре Альенде, — говорится в публикации. — Игра в шахматы, где нужно быть очень внимательным, не пропустить и просчитать каждый ход, требует высокой сосредоточенности. Свежий воздух и легкий ветерок только способствовали удачному завершению партий».
Между партиями игроки смогли отдохнуть и пообщаться. Разошлись активные пенсионеры с хорошим настроением, поблагодарив организаторов турнира. (ео)
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