Шахматный турнир проведут в Филимонковском

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Сотрудники Центра культуры и спорта «Филимонковское» одноименного поселения организуют шахматный турнир. Интеллектуальные игры состоятся 20 июля.

— Это первое спортивное мероприятие, которое пройдет в текущем месяце. Турнир будет посвящен Международному дню шахмат. Этот праздник традиционно отмечается 20 июля. Отметим, что шахматы пользуются большой популярностью у жителей нашего поселения. В турнире смогут принять участие спортсмены всех возрастов, — уточнили сотрудники Центра культуры и спорта «Филимонковское».

Начнутся состязания в 11:00. Они продлятся около двух часов. В конце мероприятия состоится церемония награждения, где победителям и призерам вручат памятные подарки и грамоты.