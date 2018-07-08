Н. Энхбаяр переизбран председателем МНРП

Улан-Батор, 8 июля / Синьхуа / — Бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр был переизбран председателем Монгольской народно-революционной партии /МНРП/, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении данной партии.

Н. Энхбаяр получил полную поддержку от 1019 членов партии со всей страны, которые присутствовали на двухдневном съезде партии.

Н. Энхбаяр занимал пост премьер-министра Монголии с 2000 по 2004 гг. Ранее он также занимал высокие должности спикера монгольского парламента /с 2004 по 2005 гг. / и президента Монголии/ с 2005 по 2009 гг/. —0—