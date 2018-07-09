Шахматный Фестиваль «Eurasia Open»

С 1 по 11 августа в Екатеринбурге пройдет самое масштабное шахматное событие 2018 года в регионе — Фестиваль «Eurasia Open» на призы СКБ Контур. Подобного рода мероприятий, имеющих всероссийский статус, в столице Свердловской области еще не проводилось.

В его программу включены этап Кубка России среди взрослых (Кубок СКБ Контур), этап Кубка России среди детей (Кубок А. Е. Карпова) и открытые турниры по блицу и быстрым шахматам. Организаторами фестиваля выступают Российская Шахматная Федерация, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

Титульным спонсором фестиваля, компанией СКБ Контур, учрежден внушительный призовой фонд. Фестиваль пройдет на базе одного из крупнейших на Урале спортивных сооружений — Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

Отличительной чертой предстоящего фестиваля является участие в нем не только любителей и шахматных профессионалов из многих российских регионов, но и представительство других государств. По предварительным заявкам свое участие в «Eurasia Open» уже подтвердили многие известные шахматисты, в том числе, победители и призеры различных отечественных и международных соревнований. Предполагаемое количество участников мероприятия — около 1000 человек.

Программа фестиваля включит в себя несколько шахматных турниров, как для шахматистов-профессионалов, так и для шахматистов-любителей.. В каждом турнире установлен собственный призовой фонд.

Помимо этого, организаторы готовят участникам и гостям фестиваля большую развлекательную экскурсионную программу с возможностью познакомиться с историей и культурой Екатеринбурга и региона.

Программу мероприятий можно скачать по ссылке.

Отправить заявки на участия в его турнирах можно здесь

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Адрес:

Текст адреса:

Олимпийская набережная, 3, ДИВС

Центр карты:

56.847316567853476,60.59614499999999

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.847316,60.596145

Дата:

с среда, августа 1, 2018 по суббота, августа 11, 2018

Ссылка на регистрацию:

https://kontur.ru/lp/chess-2018

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