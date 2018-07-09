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Политическая партия «Гражданская позиция» («Громадянська позиція»). Справка
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Политическая партия «Гражданская позиция» («Громадянська позиція»). Справка 

Украина.ру 1 час назад
Председателем новой организации был избран Анатолий Гриценко — в то время народный депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
В феврале 2010 года существовавшая с 2005 года партия «Могучая Украина» («Могутня Україна») была переименована в «Гражданскую позицию». В июне партию возглавил Анатолий Гриценко.
В 2011 года партия состояла в Комитете сопротивления диктатуре, но оттуда вышла.
В 2012 году к партии «Гражданская позиция» присоединилась «Украинская партия».
В июне 2012 года «Гражданская позиция» вошла в состав «Объединённой оппозиции» (объединение партий «Батькивщина» и «Фронт перемен» для участия в парламентских выборах).
Во время президентских выборов на Украине (2014) партия выдвинула своего лидера Анатолия Гриценко кандидатом в президенты. Он набрал 5.4% голосов.
Партия «Гражданская позиция» заявляет, что опирается на средний класс. Обещает вступление Украины в ЕС и в НАТО, реформирование сектора безопасности, беспощадную борьбу с коррупцией.
Количество членов партии и источники финансирования неизвестны.
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