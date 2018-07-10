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Шахматный турнир между юношескими сборными России и Китая пройдет в алтайской Белокурихе
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Шахматный турнир между юношескими сборными России и Китая пройдет в алтайской Белокурихе 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Международный шахматный турнир «Матч дружбы» между юношескими сборными России и Китая состоится в городе-курорте Белокуриха Алтайского края с 15 по 18 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс— службе регионального правительства.
"Матч Дружбы" станет пятым по счету поединком между юными шахматистами двух стран. «Ранее подобные матчи проводились в Пекине, Харбине, Шанхае и Петропавловске-Камчатском», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в текущем году заявка от Белокурихи победила других конкурентов за право проведения шахматного соревнования, благодаря чему Алтайский край впервые принимает столь значимый турнир.
По информации пресс-службы, в составе каждой из сборных — шесть юношей и две девушки от 2004 года рождения и моложе. Также одновременно с детьми в рамках турнира пройдут выставочные шахматные поединки между четырехкратной чемпионкой мира по шахматам Хоу Ифань и международным гроссмейстером, членом сборной команды России Никитой Витюговым.
Кроме того, 17 июля международный гроссмейстер Михаил Кобалия проведет сеанс одновременной игры на 50 досках для юных шахматистов и ветеранов шахмат. «Как ожидается, в качестве организаторов и почетных гостей турнира в Белокуриху приедут исполнительный директор Российской Шахматной Федерации Марк Глуховский, старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия, а также генеральный директор „Фонда Геннадия Тимченко“ Мария Морозова», — заметил собеседник агентства.
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