Шахматный турнир между юношескими сборными России и Китая пройдет в алтайской Белокурихе

БАРНАУЛ, 10 июля. / ТАСС /. Международный шахматный турнир «Матч дружбы» между юношескими сборными России и Китая состоится в городе-курорте Белокуриха Алтайского края с 15 по 18 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс— службе регионального правительства.

"Матч Дружбы" станет пятым по счету поединком между юными шахматистами двух стран. «Ранее подобные матчи проводились в Пекине, Харбине, Шанхае и Петропавловске-Камчатском», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в текущем году заявка от Белокурихи победила других конкурентов за право проведения шахматного соревнования, благодаря чему Алтайский край впервые принимает столь значимый турнир.

По информации пресс-службы, в составе каждой из сборных — шесть юношей и две девушки от 2004 года рождения и моложе. Также одновременно с детьми в рамках турнира пройдут выставочные шахматные поединки между четырехкратной чемпионкой мира по шахматам Хоу Ифань и международным гроссмейстером, членом сборной команды России Никитой Витюговым.