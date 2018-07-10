Москвичей пригласили посмотреть на «Шахматный калейдоскоп»

Выставка «Шахматный калейдоскоп» стартует 16 июля в Российской государственной библиотеке для слепых.

Гости смогут увидеть книги специального формата: их создали специально для людей, которые имеют проблемы со зрением. Кроме того, посетителям предложат поучаствовать в играх, развивающих творческие способности и логическое мышление.

На официальном сайте библиотеки сообщили, что экспозиция будет приурочена к Международному дню шахмат. В связи с этим, сотрудники покажут красочные издания, журналы и пособия об этой игре.

Увидеть выставку можно будет до 31 июля ежедневно с 8:00 до 18:00.