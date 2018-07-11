Пенсионеров Алтуфьева приглашают мастерить текстильные куклы

В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района организованы занятия по прикладному творчеству. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.

— Занятия проходят у нас в филиале центра соцобслуживания в Путевом проезде по понедельникам и четвергам с 10.00 до 14.00. Мы приглашаем всех желающих в мастерскую текстильной куклы и изделий из ткани «Берегиня», — уточнила Оксана Груничева.

Напомним, желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в центр соцобслуживания «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (вт)