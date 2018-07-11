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Пенсионеров Алтуфьева приглашают мастерить текстильные куклы
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Пенсионеров Алтуфьева приглашают мастерить текстильные куклы 

Управа Алтуфьевского района 11 июля 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» для пенсионеров Алтуфьевского района организованы занятия по прикладному творчеству. Об этом рассказала специалист филиала «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Оксана Груничева.
— Занятия проходят у нас в филиале центра соцобслуживания в Путевом проезде по понедельникам и четвергам с 10.00 до 14.00. Мы приглашаем всех желающих в мастерскую текстильной куклы и изделий из ткани «Берегиня», — уточнила Оксана Груничева.
Напомним, желающим присоединиться к занятиям необходимо заранее прийти в центр соцобслуживания «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2, с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Занятия по пению организованы в Алтуфьеве в рамках «Московского долголетия» Праздники двора для пенсионеров прошли в Алтуфьеве К проекту «Московское долголетие» присоединились около 500 жителей Алтуфьева
Комментарии  Ещё 7 источников 
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