Сильнейшие шахматисты съедутся в Петрозаводск

Форум «Карельская сказка» соберет шахматистов из Карелии и регионов России.

13 июля во Дворце творчества детей и юношества г. Петрозаводска стартует III Шахматный форум «Карельская сказка». По информации Федерации шахмат Республики Карелия, до 20 июля около 200 участников из различных регионов России и районов Карелии примут участие в 20 шахматных турнирах и мероприятиях, ориентированных на самые разные целевые группы.

В рамках форума «Карельская сказка» желающие горожане и гости Петрозаводска смогут принять участие в турнирах семейных команд и дошкольников по «шведским» и «парным» шахматам, конкурсах решения шахматных задач и квесте «Роль шахмат в мировой истории и культуре», в образовательных программах для родителей и для пенсионеров.

Самые подготовленные школьники и взрослые смогут сразиться с сильнейшими карельскими шахматистами и представителями других регионов во время соревнований Открытого Кубка Карелии и Этапа Детского Кубка России. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.karelchess.ru.

Торжественное открытие Фестиваля шахмат «Карельская сказка» состоится 13 июля в 15:30 во Дворце творчества детей и юношества (ул. Красная, 8).