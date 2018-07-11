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Сильнейшие шахматисты съедутся в Петрозаводск
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Сильнейшие шахматисты съедутся в Петрозаводск 

Карельские вести 11 июля 2018
Форум «Карельская сказка» соберет шахматистов из Карелии и регионов России.
13 июля во Дворце творчества детей и юношества г. Петрозаводска стартует III Шахматный форум «Карельская сказка». По информации Федерации шахмат Республики Карелия, до 20 июля около 200 участников из различных регионов России и районов Карелии примут участие в 20 шахматных турнирах и мероприятиях, ориентированных на самые разные целевые группы.
В рамках форума «Карельская сказка» желающие горожане и гости Петрозаводска смогут принять участие в турнирах семейных команд и дошкольников по «шведским» и «парным» шахматам, конкурсах решения шахматных задач и квесте «Роль шахмат в мировой истории и культуре», в образовательных программах для родителей и для пенсионеров.
Самые подготовленные школьники и взрослые смогут сразиться с сильнейшими карельскими шахматистами и представителями других регионов во время соревнований Открытого Кубка Карелии и Этапа Детского Кубка России. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.karelchess.ru.
Торжественное открытие Фестиваля шахмат «Карельская сказка» состоится 13 июля в 15:30 во Дворце творчества детей и юношества (ул. Красная, 8).
По материалам: ptzgovorit.ru
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