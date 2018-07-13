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В библиотеке на Армавирской улице состоится шахматный турнир
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В библиотеке на Армавирской улице состоится шахматный турнир 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Шахматный турнир «Ход конем» соберет участников в библиотеке №105, которая находится на улице Армавирской в районе Люблино, в субботу, 21 июля. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— Состязание будет приурочено к Международному дню шахмат. Участие в турнире бесплатное, вход свободный, — сказал Алексей Тепляков.
Начало в 13.00.
Напомним, что библиотека №105 находится по адресу улица Армавирская, 5. (мю)
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