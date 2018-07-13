В библиотеке на Армавирской улице состоится шахматный турнир

Шахматный турнир «Ход конем» соберет участников в библиотеке №105, которая находится на улице Армавирской в районе Люблино, в субботу, 21 июля. Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.

— Состязание будет приурочено к Международному дню шахмат. Участие в турнире бесплатное, вход свободный, — сказал Алексей Тепляков

Начало в 13.00.

Напомним, что библиотека №105 находится по адресу улица Армавирская, 5. (мю)