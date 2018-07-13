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В Тверской области ещё два кандидата хотят стать депутатами Государственной Думы России
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В Тверской области ещё два кандидата хотят стать депутатами Государственной Думы России 

tvernews.ru 1 час назад
13 июля в избирательную комиссию Тверской области представили документы о выдвижении кандидатами в депутаты Государственной Думы России седьмого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180" Вадим Соловьев и Сергей Юровский.
Вадим Георгиевич Соловьёв родился 29 июля 1958 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководитель юридической службы ЦК компартии.
Юровский Сергей Алексеевич родился 10 декабря 1973 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения партии в Тверской области.
Прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий завершится 21 июля 2018 года. На данный момент на дополнительных выборах депутата Государственной Думы России в Тверской области выдвинуто 5 кандидатов — 4 от партий и 1 — в порядке самовыдвижения (Сергей Жегунов).
Два кандидата — Гришин Александр Алексеевич, выдвинутый политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, и Булатов Леонид Николаевич, выдвинутый политической партией «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», подали в избирательную комиссию документы на регистрацию.
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы состоятся 9 сентября 2018 года.
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