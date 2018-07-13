В Тверской области ещё два кандидата хотят стать депутатами Государственной Думы России

Юровский Сергей Алексеевич родился 10 декабря 1973 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ , член Совета регионального отделения партии в Тверской области.

Прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий завершится 21 июля 2018 года. На данный момент на дополнительных выборах депутата Государственной Думы России в Тверской области выдвинуто 5 кандидатов — 4 от партий и 1 — в порядке самовыдвижения (Сергей Жегунов).

Два кандидата — Гришин Александр Алексеевич , выдвинутый политической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, и Булатов Леонид Николаевич, выдвинутый политической партией «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», подали в избирательную комиссию документы на регистрацию.

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы состоятся 9 сентября 2018 года.