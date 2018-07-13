Гроссмейстер Карякин считает, что Илюмжинова подставил его заместитель

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам, обладатель кубка FIDE Сергей Карякин в интервью «Говорит Москва» заявил, что причиной опалы Илюмжинова стали его личные противоречия с вице-президентом федерации Георгиусом Макропулосом.

«Произошедшее для меня не стало сюрпризом. Здесь несколько причин. Это и санкции США против него и счета FIDE в швейцарских банках. Но самая большая проблема была в том, что он доверился своему заместителю — вице-президенту FIDE Макропулосу. Он передал ему полномочия, но потом у них испортились отношения, и Илюмжинов фактически власть потерял. Он это сделал практически добровольно. Макропулос воспользовался ситуацией, а ситуация не очень красивая».

Карякин призвал шахматную общественность сплотиться вокруг Аркадия Дворковича , которому, вероятно, предстоит бороться за пост президента FIDE с упомянутым Макропулосом.

«Мне жалко. Илюмжинов много сделал для шахмат во всём мире. Он уже сказал, что поддержит Аркадия Дворковича. Я думаю, шахматная общественность должна вокруг этого сплотиться, чтобы Россия не потеряла президентство в FIDE. Если Дворкович станет президентом, всё будет нормально. У него большой опыт в проведении турниров. А у Макропулоса нет необходимых связей, контактов со спонсорами. Я боюсь, что при нём шахматы могут погрузиться в некий хаос».