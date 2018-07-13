Ещё
Гроссмейстер Карякин считает, что Илюмжинова подставил его заместитель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гроссмейстер Карякин считает, что Илюмжинова подставил его заместитель 

Говорит Москва 8 часов назад
Фото: Говорит Москва
Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам, обладатель кубка FIDE Сергей Карякин в интервью «Говорит Москва» заявил, что причиной опалы Илюмжинова стали его личные противоречия с вице-президентом федерации Георгиусом Макропулосом.
«Произошедшее для меня не стало сюрпризом. Здесь несколько причин. Это и санкции США против него и счета FIDE в швейцарских банках. Но самая большая проблема была в том, что он доверился своему заместителю — вице-президенту FIDE Макропулосу. Он передал ему полномочия, но потом у них испортились отношения, и Илюмжинов фактически власть потерял. Он это сделал практически добровольно. Макропулос воспользовался ситуацией, а ситуация не очень красивая».
Карякин призвал шахматную общественность сплотиться вокруг Аркадия Дворковича, которому, вероятно, предстоит бороться за пост президента FIDE с упомянутым Макропулосом.
«Мне жалко. Илюмжинов много сделал для шахмат во всём мире. Он уже сказал, что поддержит Аркадия Дворковича. Я думаю, шахматная общественность должна вокруг этого сплотиться, чтобы Россия не потеряла президентство в FIDE. Если Дворкович станет президентом, всё будет нормально. У него большой опыт в проведении турниров. А у Макропулоса нет необходимых связей, контактов со спонсорами. Я боюсь, что при нём шахматы могут погрузиться в некий хаос».
Кирсан Илюмжинов отстранён комиссией по этике на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на 2 года, передаёт РИА Новости. Должность президента FIDE он занимает с 1995 года. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Кирсан Илюмжинов сообщил, что собирается обжаловать решение комиссии в суде. Он убеждён, что сможет выиграть это дело.
Говорит Москва: последние новости
Илюмжинов увидел руку США в решении сместить его с поста главы FIDE Тереза Мэй поздравила сборную Англии с выходом в полуфинал ЧМ-2018 Церемонию закрытия ЧМ украсят гигантские портреты болельщиков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»234
Мутко попал в немилость ФИФА45
«Футбольному чуду» России пришел конец148
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение