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Юных жителей Лефортова научат шахматному искусству
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Юных жителей Лефортова научат шахматному искусству 

Управа района Лефортово 8 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
Запись на занятия по шахматам для детей от 4 лет объявила библиотека № 119 района Лефортово совместно с Шахматной школой № 1. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Программа Шахматной школы № 1 способствует развитию умственных способностей, усидчивости, памяти, творческого начала, учит анализировать и обобщать, что в конечном итоге способствует формированию сильной личности. Всесторонний подход к обучению позволяет достичь высоких результатов в самые короткие сроки, — сообщил Тепляков.
Занятия стартуют в сентябре. Записаться на них можно по телефонам: +7 977 714 21 10, +7 926 525 19 47 или на сайте: www.chess-school.org. (еп)
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