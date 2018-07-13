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Алтайский край примет традиционный «Матч Дружбы» между российскими и китайскими шахматистами
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Алтайский край примет традиционный «Матч Дружбы» между российскими и китайскими шахматистами 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Традиционный матч «Матч Дружбы» среди детских команд России и Китая пройдет в этом году в алтайском санатории «Сибирь» (г. Белокуриха, ул. Славского, д.67) с 14 по 18 июля.
В программу войдут матч между сборными командами школьников России и Китая и гроссмейстерский матч между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань (Китай) и вице-чемпионом России Никитой Витюговым.
Участники команд (состав команды — 8 спортсменов (из них не менее 2 девочек) 2004 года рождения и моложе):
Россия: Дмитрий Цой, Стефан Погосян, Володар Мурзин, Григорий Пономарев, Алексей Гребнев, Алексей Грачев, Камилла Байбурина и Виктория Лоскутова.
Китай: Чи Хаоюань, Лю Юньсун, Лу Цзяхань, Шао Циюй, Сун Цзыхоу, Ян Юйсюань, Чжан Ди и Чжан Фухань.
Матч между школьными командами проводится по швейцарской системе в 8 туров по правила ФИДЕ для быстрых шахмат. Гроссмейстерский поединок также пройдет в формате рапида; участники сыграют 8 партий.
17 июля состоятся сеансы одновременной игры с Хоу Ифань, Никитой Витюговым и Михаилом Кобалия.
Участникам будут предложены экскурсии на ТРК «Сибирское подворье», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и в Тавдинские пещеры.
Турнир проводится Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при содействии Администрации Алтайского края и Федерации шахмат Алтайского края.
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