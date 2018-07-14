Дворкович: ФИФА заинтересована в сотрудничестве с ФИДЕ 

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщил, что ФИФА будет заинтересована в сотрудничестве с ФИДЕ, если его выберут президентом шахматной федерации.
«Джанни Инфантино рассказал, что ФИФА будет заинтересована в сотрудничестве с ФИДЕ, если меня выберут президентом шахматной федерации. Оно было бы взаимополезным, особенно для ФИДЕ, у которой нет такого опыта в проведении масштабных турниров. А интеллектуальная составляющая шахмат могла бы помочь футболу, когда детям нужно развивать своё мышление на поле», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее комиссия по этике ФИДЕ отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности.