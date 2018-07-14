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Дворкович обвинил Макропулоса в использовании коррупционных схем в его деятельности в FIDE
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Дворкович обвинил Макропулоса в использовании коррупционных схем в его деятельности в FIDE 

ТАСС 7 часов назад
ТАСС, 14 июля. Претендент на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович обвинил вице-президента организации грека Георгиоса Макропулоса, также претендующего на пост главы FIDE, в использовании коррупционных схем в его деятельности в организации. Об этом Дворкович написал в письме антикоррупционному органу FIDE, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.
В четверг FIDE объявила об антикоррупционных мерах, которые будут приняты в преддверии выборов президента организации. Также был создан комитет по обеспечению честности и объективности избирательного процесса.
"Я был приятно удивлен, узнав о решение нынешнего руководства FIDE представить антикоррупционные меры. Шахматный мир нуждался в этом в течение многих лет, я удивлен, что Макропулос не инициировал данный процесс раньше. Будучи одним из лидеров FIDE более тридцати лет, он, безусловно, имел возможность сделать это раньше. В любом случае это позитивный шаг, я хотел бы использовать возможность, чтобы направить первый официальный запрос в недавно сформированный антикоррупционный комитет", — написал Дворкович.
"Выбор судей для работы на шахматной Олимпиаде, выбор мест для проведения соревнований и решения о выдаче субсидий различным федерациям полностью непрозрачны. Вся система назначений в FIDE выглядит коррумпированной, очевидно, Макропулос много раз использовал ее, чтобы извлечь выгоду для своих политических союзников и личных друзей", — отметил Дворкович в письме.
На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.
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