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Крамник сыграл вничью с Войташеком во втором туре шахматного супертурнира в Дортмунде
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Крамник сыграл вничью с Войташеком во втором туре шахматного супертурнира в Дортмунде 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 15 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком во втором туре супертурнира в немецком Дортмунде.
Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с белорусом Владиславом Ковалевым. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда победил немца Ливиу-Дитера Нисипяну. Также вничью сыграли голландец Аниш Гири и немец Георг Майер.
Дуда вышел на первое место в таблице, набрав 1,5 очка. Нисипяну занимает последнее место, на его счету 0,5 очка. Все остальные шахматисты набрали по одному баллу.
В третьем туре Крамник сыграет с Майером, Непомнящий — с Нисипяну, Ковалев — с Гири, Войташек — с Дудой.
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.
ТАСС: последние новости
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