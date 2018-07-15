Крамник сыграл вничью с Войташеком во втором туре шахматного супертурнира в Дортмунде

Дуда вышел на первое место в таблице, набрав 1,5 очка. Нисипяну занимает последнее место, на его счету 0,5 очка. Все остальные шахматисты набрали по одному баллу.

В третьем туре Крамник сыграет с Майером, Непомнящий — с Нисипяну, Ковалев — с Гири, Войташек — с Дудой.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.