Сергей Карякин: Ставлю на победу Франции со счетом 2:1

По словам Сергея Карякина, Францию тоже нельзя списывать со счетов.

Вице-чемпион мира по шахматам, самый молодой гроссмейстер в истории, большой любитель футбола Сергей Карякин сделал прогноз на исход финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии.

— Два года назад я очень внимательно следил за футбольным Евро, и мне была симпатична французская команда. Я считал ее явным фаворитом и, без всякого сомнения, предсказывал ей победу на Евро-2016. Однако португальцы еще раз доказали, что спорт есть спорт и кто в данный момент готов лучше, и физически и психологически, — тот и побеждает.

Да, на бумаге Франция фаворит и сейчас. Причем явный. Но нельзя списывать со счетом и Хорватию. У них невероятный кураж, им некуда отступать. Я нисколько не удивлюсь, если хорваты станут чемпионами мира. Но, если честно, я считаю, что победят «трехцветные». Мой прогноз — победа Франции со счетом 2:1.