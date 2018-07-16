Шахматистка из школы имени М. М. Ботвинника получила звание международного гроссмейстера 

Воспитаннице школы имени М. М. Ботвинника присвоил звание президентский совет Международной шахматной федерации. Об этом сообщается на официальном сайте «Воробьевы горы».
Александра Оболенцева стала восьмой воспитанницей В. В. Вульфсона, которое смогла получить столь высокое шахматное звание. Ранее тренер высшей категории принимал участвовал в подготовке известных гроссмейстеров Вадима Звягинцева, Гадира Гусейнова, Бориса Грачёва, Станислава Новикова, Бата Монгонтуула, Алины Кашлинской и Анастасии Парамзиной.
17-летняя московская школьница Александра Оболенцева стала женским международным гроссмейстером. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте организации.