Юные омичи сыграют в шахматы по швейцарской системе

Юные омичи с 20 по 22 июля поборются за звание лучшего шахматиста на трёх площадках города. Как сообщает пресс-служба мэрии, для участия в турнирах приглашаются школьники младше 2002 года рождения, а также их родители.

Площадкой первого турнира 20 июля в 17:00 станет детско-юношеская спортивная школа № 15 по шахматам (ул. Герцена 65/1). дети по командной швейцарской системе сыграют пять туров

21 июля в 10:00 в Центре развития ребенка — детском саду «Сказка» (ул. Суровцева, 28).

состоится чемпионат кластера по швейцарской системе в 5 туров. Участники — дети от четырёх до 10 лет.

22 июля в 12:00 в Городском шахматном клубе по адресу: ул. Масленникова, 23 пройдет семейный турнир по командной швейцарской системе в 7 туров для школьников младше 2002 года рождения и их родителей.

Как сообщает президент омской областной общественной организации «Федерация шахмат» Олег Золотов , всех участников ждут призы, кубки, медали и сертификаты.

Напоминаем, трёхдневный «шахматный марафон» пройдет в рамках реализации общественно полезного проекта «От шахматной семьи к умному городу», представленного омской областной общественной организацией «Федерация шахмат» на конкурсе муниципальных грантов в номинации «Добрый город».

Турниры посвящены международному дню шахмат.