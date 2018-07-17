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Юные омичи сыграют в шахматы по швейцарской системе
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Юные омичи сыграют в шахматы по швейцарской системе 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Юные омичи с 20 по 22 июля поборются за звание лучшего шахматиста на трёх площадках города. Как сообщает пресс-служба мэрии, для участия в турнирах приглашаются школьники младше 2002 года рождения, а также их родители.
Площадкой первого турнира 20 июля в 17:00 станет детско-юношеская спортивная школа № 15 по шахматам (ул. Герцена 65/1). дети по командной швейцарской системе сыграют пять туров
21 июля в 10:00 в Центре развития ребенка — детском саду «Сказка» (ул. Суровцева, 28).
состоится чемпионат кластера по швейцарской системе в 5 туров. Участники — дети от четырёх до 10 лет.
22 июля в 12:00 в Городском шахматном клубе по адресу: ул. Масленникова, 23 пройдет семейный турнир по командной швейцарской системе в 7 туров для школьников младше 2002 года рождения и их родителей.
Как сообщает президент омской областной общественной организации «Федерация шахмат» Олег Золотов, всех участников ждут призы, кубки, медали и сертификаты.
Напоминаем, трёхдневный «шахматный марафон» пройдет в рамках реализации общественно полезного проекта «От шахматной семьи к умному городу», представленного омской областной общественной организацией «Федерация шахмат» на конкурсе муниципальных грантов в номинации «Добрый город».
Турниры посвящены международному дню шахмат.
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