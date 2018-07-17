Способы защиты в шахматах узнали посетители библиотеки на 2-й Вольской

Знакомство со способами защиты в шахматах состоялось в библиотеке № 117 района Некрасовка в пятницу, 13 июля. Занятие прошло в рамках работы любительского объединения «Хочу все знать». Об этом рассказали в администрации библиотеки.

— На занятии мы обсудили открытые и двойные ходы, способы защиты и многое другое. Участники решили упражнения на выигрыш в различное количество ходов и совершили виртуальное путешествие в мир искусства «Шахматные истории», — пояснил представитель библиотеки.

Новое занятие в рамках клуба состоится в августе. (ис)