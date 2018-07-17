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Способы защиты в шахматах узнали посетители библиотеки на 2-й Вольской
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Способы защиты в шахматах узнали посетители библиотеки на 2-й Вольской 

Управа района Некрасовка 8 часов назад
Фото: Управа района Некрасовка
Знакомство со способами защиты в шахматах состоялось в библиотеке № 117 района Некрасовка в пятницу, 13 июля. Занятие прошло в рамках работы любительского объединения «Хочу все знать». Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— На занятии мы обсудили открытые и двойные ходы, способы защиты и многое другое. Участники решили упражнения на выигрыш в различное количество ходов и совершили виртуальное путешествие в мир искусства «Шахматные истории», — пояснил представитель библиотеки.
Новое занятие в рамках клуба состоится в августе. (ис)
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