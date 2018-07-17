Ещё
Международный день шахмат отметили в ЦПСиД «Косино-Ухтомский»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный день шахмат отметили в ЦПСиД «Косино-Ухтомский» 

Управа района Косино-Ухтомский 6 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В честь Международного дня шахмат в ЦПСиД «Косино-Ухтомский» состоялось интересное мероприятие, посвященное этому событию. Встреча прошла на базе ОДП и творческой социализации (ул. Муромская, д.1) в рамках городской программы «Московская смена».
Детвору познакомили с этой увлекательной и одной из самых древних игр в мире. Ребята узнали, что игре в шахматы около 1,5 тыс. лет и пришла она в Европу из Индии. Также воспитанникам Центра поддержки семьи и детства рассказали о том, как раньше называли шахматы, как менялись правила этой логической игры, как называют фигуры в разных странах, где были найдены самые древние шахматы.
После познавательной беседы многие ребята решили освоить игру в шахматы.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Для любителей экстрима на крыше спорткомплекса «Лужники» устроят экскурсии Спортсмены из ВАО стали победителями Кубка мира по кикбоксингу На Белом озере прошли соревнования по волейболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший футболист сборной России напал на журналиста10
«У русских вода из-под крана вкуса крови»51
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Гинер высказался о выступлении Смолова на ЧМ2
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение