Международный день шахмат отметили в ЦПСиД «Косино-Ухтомский»

В честь Международного дня шахмат в ЦПСиД «Косино-Ухтомский» состоялось интересное мероприятие, посвященное этому событию. Встреча прошла на базе ОДП и творческой социализации (ул. Муромская, д.1) в рамках городской программы «Московская смена».

Детвору познакомили с этой увлекательной и одной из самых древних игр в мире. Ребята узнали, что игре в шахматы около 1,5 тыс. лет и пришла она в Европу из Индии. Также воспитанникам Центра поддержки семьи и детства рассказали о том, как раньше называли шахматы, как менялись правила этой логической игры, как называют фигуры в разных странах, где были найдены самые древние шахматы.

После познавательной беседы многие ребята решили освоить игру в шахматы.