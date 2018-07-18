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Какие партии будут участвовать в выборах в Архангельское областное Собрание
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Какие партии будут участвовать в выборах в Архангельское областное Собрание 

АиФ Архангельск 4 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Сколько партий будут принимать участие на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов?
Отвечает председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский:
— Документы в областной избирком представили 8 партий из 9, принявших решение о выдвижении списков. «Социал-демократическая партия России» не представила документы на своих кандидатов.
«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» представила пакет документов на кандидатов, однако областной избирком пришел к выводу об отсутствии ряда документов. Партии было отказано в заверении списка.
Таким образом, заверены списки кандидатов у «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, Родины, Яблока, Коммунистической партии Коммунисты России..
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