Какие партии будут участвовать в выборах в Архангельское областное Собрание

Сколько партий будут принимать участие на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов?

Отвечает председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский:

— Документы в областной избирком представили 8 партий из 9, принявших решение о выдвижении списков. «Социал-демократическая партия России» не представила документы на своих кандидатов.

«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» представила пакет документов на кандидатов, однако областной избирком пришел к выводу об отсутствии ряда документов. Партии было отказано в заверении списка.