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Российские школьники одержали победу в «Матче дружбы» с китайскими шахматистами
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Российские школьники одержали победу в «Матче дружбы» с китайскими шахматистами 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 18 июля. Российские школьники одержали победу в международном шахматном турнире «Матч дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Турнир между школьниками из России и Китая состоялся 15-17 июля в алтайской Белокурихе. Команды состояли из восьми человек 2004 года рождения и моложе. Соревнование завершилось победой россиян с общим счетом 45,5:18,5.
Одновременно прошел матч двух гроссмейстеров: вице-чемпион России Никита Витюгов сыграл с экс-чемпионкой мира китаянкой Хоу Ифань. В первый день соревнования состоялось четыре партии, россиянин одержал одну победу и еще три поединка завершились вничью. Во второй день состоялся матч из 10 блиц-партий, в котором Витюгов одержал победу с общим счетом — 6,5:3,5.
"Матч дружбы" — международный детский шахматный турнир, который прошел в пятый раз. В ноябре 2014 года ФШР и Китайская шахматная ассоциация при поддержке Фонда Тимченко впервые организовали товарищескую встречу школьников из России и Китая в Пекине. Матч получил широкое освещение в китайских и российских СМИ и был отмечен как событие, имеющее не только спортивное, но и культурное значение.
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