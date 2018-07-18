Сотрудник библиотеки №160 отправится с волонтерской работой в северную деревню

Заместитель заведующей библиотекой №160 Юлия Бабичева отправится с волонтерской миссией в деревню Волосово в субботу, 21 июля.

Юлия Бабичева рассказала редакции газеты «Обозрение. Бирюлево Западное», что едет на две недели в деревню Волосово Архангельской области в качестве волонтера благотворительного фонда «Вереница».

— Я буду работать с детишками в летнем лагере при местной деревенской библиотеке, — сообщила Юлия, — А также я привезу им книги, которые мы собирали вместе с жителями района.

Библиотека №160 и жители Бирюлева Западного достаточно давно помогают фонду «Вереница», который спасает культурное наследие северных народов. Все желающие внести свою лепту могут сдавать ставшие ненужными книги представителям организации. Собранные издания пополнят читальни дальних северных регионов и принесут радость не одному десятку детей. Подробнее об акции можно узнать непосредственно в библиотеке №160, а также на официальном сайте центральной библиотечной системы ЮАО.

Фото предоставила Юлия Бабичева