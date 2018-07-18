Ещё
Сотрудник библиотеки №160 отправится с волонтерской работой в северную деревню
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудник библиотеки №160 отправится с волонтерской работой в северную деревню 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Заместитель заведующей библиотекой №160 Юлия Бабичева отправится с волонтерской миссией в деревню Волосово в субботу, 21 июля.
Юлия Бабичева рассказала редакции газеты «Обозрение. Бирюлево Западное», что едет на две недели в деревню Волосово Архангельской области в качестве волонтера благотворительного фонда «Вереница».
— Я буду работать с детишками в летнем лагере при местной деревенской библиотеке, — сообщила Юлия, — А также я привезу им книги, которые мы собирали вместе с жителями района.
Библиотека №160 и жители Бирюлева Западного достаточно давно помогают фонду «Вереница», который спасает культурное наследие северных народов. Все желающие внести свою лепту могут сдавать ставшие ненужными книги представителям организации. Собранные издания пополнят читальни дальних северных регионов и принесут радость не одному десятку детей. Подробнее об акции можно узнать непосредственно в библиотеке №160, а также на официальном сайте центральной библиотечной системы ЮАО.
Фото предоставила Юлия Бабичева
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Участники клуба «Союз» заняли второе место на соревнованиях День семьи, любви и верности отпраздновали в «НЕО-XXI век» Библиотека №160 познакомит жителей ЮАО с летними книжными новинками
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФПЛ отказалась быть «футбольной»1
Кадыров ответил Слепакову стихами29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
«В сборную России по биатлону идет работать быдло»34
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение