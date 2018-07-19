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Растить гроссмейстеров в Хабаровске начнут по инновационному методу
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Растить гроссмейстеров в Хабаровске начнут по инновационному методу 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
20 июля в 18.30 в Международный день шахмат в Хабаровске в клубе «Новый гамбит» (ул. Лермонтова, 7) состоится блиц-турнир. Регистрация участников с 18.00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». «Новый гамбит» — клуб молодой, ему нет ещё двух лет, но уже довольно популярный. У любителей древней игры наконец-то появилось место, где они могут разыграть классический дебют и другие комбинации. Ещё совсем недавно из-за отсутствия помещения шахматистам встречаться им было практически негде. Даже блиц-турниры, посвящённые Международному дню шахмат, энтузиастам приходилось проводить в… районных Домах ветеранов. Неизвестно, как бы ещё долго шахматистам пришлось ютиться по «съёмным квартирам», не появись группа молодых людей, которая захотела вывести древнюю игру в Хабаровске на новый, более высокий уровень. Среди них оказался и Сергей Сороковов, ныне один из руководителей «Нового гамбита».
— С шахматами дружу с первого класса, — рассказал Сергей Анатольевич. — К окончанию школы выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Хотя сейчас, считаю, с нынешними технологиями и правильным подходом в обучении, таких результатов можно добиться не за десять, а за пять лет. Вместе с Павлом Бордюховым зарегистрировали Хабаровскую городскую федерацию шахмат, а затем удалось найти помещение для клуба «Новый гамбит».
Сейчас в клубе занимаются как начинающие шахматисты, так и разрядники. Причём хотят научиться играть не только дети, но и взрослые. На занятия ходит даже супружеская пара в летах.
— Многие из тех, кто ещё недавно начинал с нуля, уже имеют спортивные разряды, — продолжает Сергей Сороковов. — Значит, наши уроки не прошли для них даром. Ребята участвуют в соревнованиях, побеждают.
Практически каждые выходные в клубе проводят турниры разной категории сложности. А по вторникам с 18 часов здесь ждут всех желающих просто поиграть.
— Считаю, что в «Новом гамбите» есть все условия для проведения различных соревнований, — продолжает Сороковов. — Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Со временем планируем открыть компьютерный класс с интерактивными методами обучения, которые позволят в сжатые сроки воспитать шахматистов достаточно высокого уровня. Кстати, у нас уже сейчас есть несколько досок для… тройных шахмат. В такую игру одновременно могут играть трое. Очень увлекательное зрелище!
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