Карякин: расстроились отмене китайской части, но и в России будет интересно

Российский гонщик Сергей Карякин поделился ожиданиями от ралли-марафона «Шёлковый путь», в котором он выступит не на квадроцикле, а на багги.

«На «Шёлковый путь» мы едем двумя уральскими экипажами — и я этим очень горжусь. Моим штурманом, как всегда, будет Антон Власюк, а второй экипаж будет состоять из опытного Сергея Фомина , за плечами у которого «Дакар-2015» в категории автомобилей и Алексея Александрова . Оба экипажа поедут под флагом Snag Racing. Это очень сильный экипаж, способный навязать борьбу за победу.

Конечно, мы расстроились, что отменили китайскую часть маршрута, но уверен, что и в России будут интересные участки, где мы сможем показать своё мастерство и проверить нашу технику. Если говорить о ней подробно, то мы взяли за основу багги Can-Am MaverickX3. Основные компоненты — мотор, двигатель, коробка, карданы, электрика — используем стандартные, потому что они зарекомендовали себя с лучшей стороны. Также у него два топливных бака общим объёмом 200 литров. Мы изготовили свою раму, причём не только каркас, но и усилили крепления рычагов, амортизаторов. Это позволило нам использовать жёсткую подвеску, которая сможет выдерживать сильные удары. Естественно, спортпрототип мы полностью омологировали.

Мы научились кооперации, за что большое спасибо министерству промышленности Свердловской области, которое помогло в реализации сложных производственных процессов. Создать багги оказалось гораздо сложнее, чем построить квадроцикл, но я уверен, что мы справились с этой задачей. Мы планируем протестировать нашу технику в тяжёлых условиях «Шёлкового Пути-2018», чтобы понять все её сильные и слабые стороны и доработать до идеала перед самым важным стартом — «Дакаром-2019». И, конечно же, мы настраиваемся только на победу!» — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.