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В Петрозаводске сегодня отпразднуют Международный день шахмат
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В Петрозаводске сегодня отпразднуют Международный день шахмат 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
На Древлянке состоится фотосессия с гигантскими шахматами и борьба школьников с пенсионерами.
ТЦ «Лотос плаза» приглашает сегодня, 20 июля, на большой шахматный праздник.
Мероприятие бесплатное, начало в 11 часов. Сначала состоится небольшая пресс-конференция по Международному дню шахмат, по итогам Этапа Детского Кубка России по шахматам и Открытого кубка Карелии. Далее программа будет строится так:
12.00 — викторина-квест «Шахматы в мировой истории и культуре»;
13.30 — матч сборная пенсионеров — сборная школьников;
15.00 — турнир по «парным шахматам»;
16.30 — турнир семейных команд;
18.00 — сеанс одновременной игры для всех желающих с молодыми «звездами» карельских шахмат.
Кроме того, вас ждет фотосессия с гигантскими шахматами, консультации тренеров и возможность поиграть в свое удовольствие.
По материалам: ptzgovorit.ru
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