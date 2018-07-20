В Петрозаводске сегодня отпразднуют Международный день шахмат

На Древлянке состоится фотосессия с гигантскими шахматами и борьба школьников с пенсионерами.

ТЦ «Лотос плаза» приглашает сегодня, 20 июля, на большой шахматный праздник.

Мероприятие бесплатное, начало в 11 часов. Сначала состоится небольшая пресс-конференция по Международному дню шахмат, по итогам Этапа Детского Кубка России по шахматам и Открытого кубка Карелии. Далее программа будет строится так:

12.00 — викторина-квест «Шахматы в мировой истории и культуре»;

13.30 — матч сборная пенсионеров — сборная школьников;

15.00 — турнир по «парным шахматам»;

16.30 — турнир семейных команд;

18.00 — сеанс одновременной игры для всех желающих с молодыми «звездами» карельских шахмат.

Кроме того, вас ждет фотосессия с гигантскими шахматами, консультации тренеров и возможность поиграть в свое удовольствие.