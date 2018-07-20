В «Дубках» отметят Международный день шахмат

В парке «Дубки» 21 июля отметят Международный день шахмат. Мероприятие пройдет в формате летней читальни. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга Централизованной библиотечной системы САО Жанна Хохлова.

— Для гостей будет организован сеанс одновременной игры с мастерами шахматного клуба «Белый конь». Также для детей мы проведем мастер-класс по созданию декоративных часов в «шахматном» стиле, — заявила Хохлова.

Напомним, что в солнечную погоду посетителей читальни ждут у катка, а в ненастье — в летней ротонде. Читальня парка «Дубки» работает каждые субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00.

Парк расположен по адресу улица Дубки, 6. Вход свободный. (мю)