Джакай Джакаев: «Дом шахмат будет носить имя Гамзата Гамзатова» (видео)

20 июля отмечается Международный день шахмат. В преддверии главного праздника всех шахматистов наш корреспондент побеседовал с Заслуженным тренером республики, международным гроссмейстером, директором махачкалинской шахматной школы Джакаем Джакаевым.

Джакай Абакарович , поздравляем Вас с предстоящим профессиональным праздником. Как будете его отмечать?

— Спасибо большое. Вот уже более полувека Международная шахматная федерация ФИДЕ отмечает день шахмат. Это праздник всех любителей и профессионалов шахмат. Дагестанские шахматисты также по уже сложившейся доброй традиции проводят приуроченные ко дню шахмат различные мероприятия. Не стал исключением и нынешний год. 20 июля в махачкалинском Доме шахмат состоится блиц-турнир. Ожидается очень сильный состав участников, я планирую также сыграть. У каждого участника будет возможность показать, что он умнее и быстрее в принятии правильных решений. Организатором этих состязаний выступает махачкалинская федерация шахмат, которая выделяет призовой фонд, а также столичный Комитет по спорту, туризму и делам молодежи.

— А может ли участником турнира стать любой желающий?

— Поскольку прежде всего предстоящий турнир — это праздник, мы не придерживаемся строго ценза по разрядам. Но в то же время, если поучаствовать в турнире изъявит большое количество людей, то в соответствии с положением отдадим предпочтение шахматистам, которые имеют разряды. К сожалению, всех желающих муниципальный Дом шахмат вместить не сможет.

— В преддверии Дня шахмат хотелось бы поговорить и в целом о положении дел в дагестанских шахматах, достижениях и проблемах.

— Динамика развития шахмат в нашей республике положительная, несмотря на имеющиеся проблемы, они всегда есть. Их республиканская федерация шахмат старается решать. Последние 5 лет в жизни федерации были достаточно плодотворными. Внимание уделялось практически всем категориям шахматистов: и юным, и взрослым. Эту работу удавалось претворять в жизнь благодаря взаимодействию с республиканскими министерством спорта и министерством образования, а также муниципальными образованиями. К большим достижениям я отношу то, что последние 5 лет наши дети и их тренеры по результатам года, по итогам таких турниров как первенство СКФО всегда премировались. Важно отметить, что такой практики ранее не было, она была введена 5 лет назад. Это большой стимул для шахматистов и что самое главное значительно улучшились результаты. Так, к примеру, в прошлом году в Избербаше на первенстве СКФО наши ребята завоевали рекордное количество золотых медалей, а дагестанская команда в неофициальном командном зачете стала первой. 6 золотых медалей из 12, а также 15 путевок на участие в высшей лиге первенства России. Такого результата не было давно. Впервые нам удалось опередить все регионы СКФО, в том числе и главного конкурента — Ставропольский край.

К последним достижениям можно также отнести проведение в Махачкале самого массового на территории СКФО за всю историю детского турнира. Свыше 250 детей приняли участие в этом турнире, который был приурочен к Международному дню защиты детей. Подобные турниры выводят дагестанские шахматы на новый уровень организации, а у детей, их родителей вызывают уважение к тому, чем они занимаются.

Еще одно из последних достижений дагестанских шахмат — это введение министерством образования и науки РД в школах всеобщего шахматного обучения. Это позволяет выявлять способных детей, которые в дальнейшем могут более профессионально заниматься шахматами.

Несмотря на те положительные моменты, которые я озвучил, важно понимать, что есть и проблемы, особенно это касается последнего пункта — шахматного всеобуча. Эти проблемы выражаются в нехватке квалифицированных кадров, необходима подготовка этих кадров, проведение соответствующих семинаров для них, должна быть и заинтересованность муниципальных управлений образования. Тогда и процесс будет давать результат, а работа не будет формальной.

— Какие шахматные турниры нас ждут впереди?

— Помимо праздничного турнира, посвященного Международному дню шахмат в первой декаде августа, мы проводим чемпионат Дагестана на призы первого Президента республики Муху Гимбатовича Алиева . Это четвертый по счету чемпионат, который проводит министерство по физической культуре и спорту республики в честь Муху Гимбатовича. Надо сказать, что все предыдущие турниры проводились на том высоком организационном уровне, который заслуживает Муху Гимбатович. После чемпионата у нас должны состояться два важных детских турнира. 19-20 августа в лагере «Солнечный берег» как и в прошлом году состоится международный командный турнир «Каспий — море дружбы», посвященный памяти видного государственного и общественного деятеля Магомеда Гамзатовича Гамзатова . После этого турнира запланировано проведение первенства Дагестана среди юношей и девушек, которое является отборочным на первенство СКФО и России. Совместно с руководством министерства спорта мы решили посвятить эти соревнования памяти нашего выдающегося земляка Гамзата Магомедовича Гамзатова, который недавно ушел из жизни. Он сделал очень многое для республики, эффективно работал на благо энергетической отрасли и особенную роль сыграл в жизни шахматистов. То здание, в котором разместился Дом шахмат и базируется школа Карпова , — это подарок Гамзата Магомедовича дагестанским шахматистам. Еще будучи президентом федерации шахмат республики в начале 2000-х годов, он пообещал всем шахматистам, что подарит городу шахматный клуб. В итоге администрация Махачкалы выделила участок, а Гамзат Магомедович за счет средств Дагэнерго построил здание и своим распоряжением передал его в дар городу. Благодаря Гамзату Магомедовичу Дом шахмат функционирует по сей день. У нас есть планы обратиться к руководству города с просьбой назвать Дом шахмат именем Гамзата Гамзатова.

— Большим событием для всего дагестанского спорта в свое время был приезд в республику шахматиста с мировым именем Анатолия Карпова, который принял участие в открытии шахматной школы, носящей его имя. Правда ли, что Карпов вновь посетит Дагестан?

— В марте этого года по моему предложению Попечительский совет школы Карпова возглавил его коллега, наш депутат Государственной Думы Гаджимет Сафаралиев . Как страстный и большой любитель шахмат Гаджимет Керимович выразил уверенность, что нам удастся в ближайшее время спустя вот уже почти 15 лет пригласить Анатолия Карпова в Дагестан. Он был у нас в 2004 году действительно, когда открывалась школа. В следующем году, 1 июня — 15-летие школы. Надеемся, что нам удастся к этой знаменательной для школы дате организовать приезд многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. Я думаю, этот приезд не останется не замеченным не только для дагестанских шахмат, но и для руководства республики в целом. Конечно же, он даст новый импульс и толчок развитию дагестанских шахмат. Карпов — это человек, которого знают все, это бренд и то, что наша школа носит его имя — большая честь для нас. И очень приятно, что Карпов считает нашу школу лучшей в СКФО и одной из лучших на Юге России. Даже от тех людей, которые с ним общались, я неоднократно слышал, что он считает махачкалинскую школу одной из лучших и в целом по стране. Нам это приятно, поэтому надо продолжать работать и оправдывать достаточно высокую оценку Анатолия Карпова.

— Помимо шахматной школы Карпова в Махачкале функционирует школа, которая носит ваше имя…

— Идеей открыть собственную шахматную школу поделился со мной как-то отец одного из моих учеников, довольно известный в республике практикующий частный врач. Идея, конечно же, отличная, я решил попробовать и в октябре этого года моя школа будет отмечать семилетие. За это время удалось воспитать мне и моему основному тренеру Максуду Джамбулатову победителей городских и республиканских стартов, призеров уровня СКФО. Считаю, что у школы есть дальнейшая перспектива, поскольку спрос на шахматы в городе, да и в целом по республике растет. Надо расширяться.

— Ваши пожелания дагестанским шахматистам в Международный день шахмат.

— Дорогие друзья, коллеги шахматисты! Я уверен, что в день шахмат будет царить праздничная атмосфера, на турнире будут сыграны интересные партии. Я хотел бы также сказать о другом. В ближайшее время, 11 августа, во время чемпионата Дагестана состоится очередное общее собрание нашей шахматной общественности, на котором будет избрано новое руководство республиканской федерации. Для шахматистов очень важно, кто будет руководить федерацией. Я очень надеюсь и желаю всем нам, чтобы при любом раскладе все наши шахматисты объединились в одну команду вокруг нового руководства федерации в достижении общей цели — популяризации и развитии шахмат в Дагестане.