Непомнящий победил Крамника и вышел в лидеры шахматного супертурнира в Дортмунде

Непомнящий лидирует в турнирной таблице, набрав 3,5 очка после пяти туров. Следом идут Ковалев, Дуда (по 3), Гири, Майер, Крамник (по 2,5), Войташек (2), Нисипяну (1).

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.