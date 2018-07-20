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Непомнящий победил Крамника
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Непомнящий победил Крамника и вышел в лидеры шахматного супертурнира в Дортмунде 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ruchess.ru
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил соотечественника Владимира Крамника в партии пятого тура супертурнира в Дортмунде.
Вничью завершились партии между белорусом Владиславом Ковалевым и немцем Ливиу-Дитером Нисепяну, голландцем Анишем Гири и поляком Радославом Войташеком, поляком Яном— Кшиштофом Дудой и немцем Георгом Майером.
Непомнящий лидирует в турнирной таблице, набрав 3,5 очка после пяти туров. Следом идут Ковалев, Дуда (по 3), Гири, Майер, Крамник (по 2,5), Войташек (2), Нисипяну (1).
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.
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