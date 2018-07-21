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Шахматная доска объединила жителей трех микрорайонов Вологды
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Шахматная доска объединила жителей трех микрорайонов Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Шахматный турнир в рамках проекта «Лига территорий» стартовал в областной столице. Первыми свои силы в логической игре проверили жители 5, 6 и Завокзального микрорайонов. Соревнования по шахматам прошли у спорткомплекса на ул. Конева.
Начало игры назначили на 17 часов. К этому времени собрались любители шахмат всех возрастов. Самому маленькому участнику исполнилось 5 лет. Самому старшему — 40 лет. Всего примерно 50 человек решили попробовать свои силы в интеллектуальном спорте. Каждый смог посоревноваться в том виде игры, которая ему интересна.
«У нас были и японские шашки, в которые играют по пять человек с каждой стороны, и классические шахматы, и гигантские шахматные фигуры. Пришло много людей, в том числе подростки, которым хотелось поиграть именно в реальные настольные игры», — рассказал специалист Центра по работе с населением Алексей Туманов.
После отборочных игр начался основной турнир. Его победители получили в награду значки с символикой «Лига территории», проекта «ТОС объединяет спорт» и медали от шахматной федерации.
Шахматные турниры в рамках проекта «Лига территорий» пройдут до 25 июля в микрорайонах города. Соревнования приурочены к Международному дню шахмат.
Напомним, проект «Лига территорий» реализуется в Вологде с 2013 года. Организует его Центр по работе с населением на средства Фонда президентских грантов. Шахматные турниры проводятся совместно с Вологодской городской шахматной федерацией и клубом «Чемпион». Финальные игры пройдут осенью, предварительно они намечены на 8-9 сентября.
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