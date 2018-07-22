Непомнящий выиграл турнир в Дортмунде

Непомнящий стал победителем шахматного супертурнира в Дортмунде

Непомнящий набрал пять очков в семи турах. Следом идут Гири, Дуда (4), Майер (3,5), Войташек (3), Нисипяну (1,5). У Ковалева перед последним туром — 3,5 очка, у Крамника — 2,5.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х турнир вышел на новый уровень — в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 году в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, в 2016 году выиграл француз Максим Вашье-Лаграв, в прошлом году победу одержал Войташек.