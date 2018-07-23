Международный гроссмейстер Джакай Джакаев выиграл турнир, посвященный Дню шахмат

Международный гроссмейстер Джакай Джакаев выиграл турнир, посвященный Дню шахматГроссмейстер Джакай Джакаев показал лучший результат на блиц-турнире, посвященном Международному дню шахмат.

Соревнование проходило 22 июля на базе махачкалинского Дома шахмат. Турнир был организован Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы, а также городской федерацией шахмат.

За шахматными досками выявляли сильнейшего 80 шахматистов, среди них: два международных гроссмейстера, международный мастер, мастера ФИДЕ , кандидаты в мастера спорта и другие.

Второе место занял еще один международный гроссмейстер Магарам Магомедов, третье — международный мастер Руслан Мусалов. В шестерку сильнейших попали также кандидаты в мастера спорта Камиль Кардашев, Нурмагомед Омаров и Асхаб Амиров.

Всем победителям и призерам были вручены грамоты и медали Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы и денежные призы от городской Федерации шахмат.

В дополнительных номинациях были также учреждены денежные призы за «Лучший результат»: среди женщин — Амина Абакарова, среди юношей — Абдул Нурачев, среди инвалидов — Багаудин Мусиев, среди ветеранов — мастер ФИДЕ Тата Бариев.